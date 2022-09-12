Süleyman Soylu'nun avukatından 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Canan Kaftancıoğlu'nun, Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını, hükmün kesinleşmesi halinde devlete ödeyeceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, Kaftancıoğlu'nun, müvekkili Soylu'ya yönelik kişilik haklarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.
Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir" dedi.
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