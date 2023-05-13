Süleyman Soylu'nun konvoyundaki aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konvoyunda bulunan bir araç, 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk şu anda yoğun bakımda. Olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor.
İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 5 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, ardından alandan ayrıldı.
Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, 12 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kaza da bu anda yaşandı.
İddiaya göre Soylu’nun konvoyunda bulunan araçlardan biri 12 yaşındaki Ayaz’a çarptı.
Arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan Ayaz, ambulansla Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
5 Mayıs saat 16.47’de hastaneye girişi yapılan Ayaz, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar birimlerinde ayrı ayrı tedavi altına alındı ve ameliyat edildi.
YOĞUN BAKIMDA
Çarpma sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayaz hâlâ yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor.
Soylu’nun konvoyundaki bir aracın sebep olduğu olay ise bilinsin istenmiyor.
Hastanede Ayaz hakkında bilgi edinmek istediğimizde yoğun güvenlikli bir alanda tutulduğu ve herhangi bir bilgi alamayacağımız belirtildi.
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