Süleyman Soylu'nun 'Suriyeliler gidince önce o iş adamları isyan edecek' sözlerine CHP'den sert tepki

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Soylu, göçmenler hakkında yaptığı açıklamada, “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…” dedi.

Türkiye'de 3 milyon 762 bin Suriyeli göçmen olduğunu söyleyen Soylu, 200 bin 950 Suriyelinin de vatandaşlık aldığını belirtti. Soylu göçmenlerin gönderilip gönderilmeyeceği tartışmasına ilişkin, "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri" yorumunda bulundu.

CHP'DEN SERT TEPKİ: TAM BİR AKP TURNUSOLÜ BU SOYLU

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya hesabından Soylu'nun Suriyeli göçmenlerle ilgili sözlerini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Antmen, "Açık açık sigortasız insan çalıştırıldığını, sömürüldüğünü itiraf ediyor. Tam bir AKP turnusolü bu Soylu" ifadelerine yer verdi.