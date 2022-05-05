Süleyman Soylu'nun 'Suriyeliler gidince önce o iş adamları isyan edecek' sözlerine CHP'den sert tepki
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri" sözlerine tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Soylu, göçmenler hakkında yaptığı açıklamada, “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…” dedi.
Türkiye'de 3 milyon 762 bin Suriyeli göçmen olduğunu söyleyen Soylu, 200 bin 950 Suriyelinin de vatandaşlık aldığını belirtti. Soylu göçmenlerin gönderilip gönderilmeyeceği tartışmasına ilişkin, "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri" yorumunda bulundu.
CHP'DEN SERT TEPKİ: TAM BİR AKP TURNUSOLÜ BU SOYLU
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya hesabından Soylu'nun Suriyeli göçmenlerle ilgili sözlerini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Antmen, "Açık açık sigortasız insan çalıştırıldığını, sömürüldüğünü itiraf ediyor. Tam bir AKP turnusolü bu Soylu" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) May 5, 2022
"Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri."
Açık açık sigortasız insan çalıştırıldığını, sömürüldüğünü itiraf ediyor. Tam bir AKP turnusolü bu Soylu.
Video Haberler
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!