Son Dakika: Süleyman Soylu’dan 'Suriyeli' açıklaması

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber kanalında sığınmacılarla ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya… Biz PKK’ye, PYD’ye yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar; Kılıçdaroğlu’nun arkadaşları yapmaya çalıştı. Belediye başkanlarının terörist olarak belediyelerine aldıkları paydaşları yapmaya çalıştılar; yapabildiler mi?" ifadelerini kullandı.

Soylu’nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya...





İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı.





Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışarıdan da uğraşılıyor ama içeriden de büyük gayret sarf ediliyor.





2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar.





İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma. Sonra 'Bu Suriyeliler' ne olacak de. Önce iş insanları isyan edecek. Benim Çalışma Bakanlığı dönemimde iş insanları geldi. Suriyelilerin çalışması için düzenleme yapılmasını istedi.

"SESSİZ İSTİLA" FİLMİNE TEPKİ