Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı yanıt
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Soros' suçlamasına kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, George Soros’la çekilen fotoğrafını paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT'de Ercan Gürses'in konuğu oldu. Soylu, burada sığınmacılarla ilgili hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Canlı yayında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ve yapımcısı gözaltına alınıp serbest bırakılan 'Sessiz İstila' filmine ilişkin de açıklamalarda bulunan Soylu, "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor" diye konuştu.
"ÜMİT ÖZDAĞ’IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam’ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye’de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan’da çekilen görüntüler Türkiye’de çekilmiş gibi gösterildi."
ÖZDAĞ, ERDOĞAN’IN SOROS’LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Soylu’nun ‘Soros’ suçlamasına Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yanıt verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, George Soros’la çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
“Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi.”
Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi. pic.twitter.com/UWzKKqMVs9— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 5, 2022
Özdağ'ın paylaştığı fotoğraflar şu şekilde:
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