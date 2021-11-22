Süleyman Soylu'ya Meclis'te ağır ithamlar

22 Kasım 2021 Pazartesi, 23:25

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharını gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“Sayın Bakanı, İçişleri Bakanlığı’nı yıpratmak isteyecek son parti CHP’dir. Benim ülkemde gencecik bir emniyet müdürü, Silivri Emniyet Müdürü intihar etti. İddia neydi? Sayın Bakanın oğlu, bir gece yarısı, bir şüphelinin bırakılması için baskı yapmasıydı. Güvenlik müdürünüzün arama kayıtlarının çıkmasıydı. Sayın Bakan bununla ilgili hesap verdiniz mi? Yazık değil mi?”

"KANUNSUZSUN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun karşılık vermesi üzerine Başarır, şöyle konuştu:

“Bana laf atmayın, Sayın Bakan. Bunlara cevap verin… Sayın Bakan laf atmayın, haddinizi bilin. Sesimi yükseltirim size. Haddinizi bilin. Laf atmayın. Terbiyesiz sensin. Kanunsuzsun. Hadi oradan. Yakışmıyorsun sen bu ülkeye. Yalan mı? Yazık. Sen de bu ülkenin yüz karasısın. Cumhuriyet tarihinde senin gibisi gelmedi. Ayıp, yüzün kızarmıyor senin. Sensin yalancı. Ucuz kabadayı seni.”

Soylu, tartışmalar sırasında; “Ben altı yıldır ilk kez böyle bir bütçe görüyorum. Bunun sebebi de Engin Özkoç’tur. Talimatı da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan almıştır” dedi. Soylu, CHP’li Başarır’a yönelik de “Sen zehirli bir yılansın” dedi.

Soylu, bu sözlerin üzerine sakinleşmesi için bürokratlar tarafından salondan çıkarıldı.

"ÇALIŞMA DÜZENİMİZİ BOZAN VAZİYET ARZ EDİYOR"



Komisyon çalışmalarına ara verildi. Aranın ardından Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

“Grup sözcüleri ile odamda bir araya geldik. Bütün gruplarla ilgili bu söyleyeceğim. Hepimiz milletin bütçesi ile uğraşıyoruz. Müzakereleri en kaliteli biçimde yapmak durumdayız. Bugün bir doz aşımı söz konusu. Çok daha fazla tartışma görüyoruz. Çalışma düzenimizi bozan vaziyet arz ediyor. Grup sözcülerimizin uyarılar yapmasını bekliyorum. Ben de kaba ve yaralayıcı söz kullananların mikrofonlarını kapatacağım. Bu çalışmaları bitirmek zorundayız. Yasamanın yürütmeye, yürütmenin de yasamaya saygısı çok önemli. Bakanlar bu ülkenin bakanları. Yarın başkası gelir bakan olur. Meclis’imizin üyeleri ise halkın oylarıyla gönderdiği arkadaşlarımız. Yasama yürütmeye, yürütme de yasamaya saygılı olmak durumunda. Biz de insanız, yorulduk. Gün boyu takip ediyoruz. Bazen dikkatimiz dağılabilir. Biri çekim yapıyordur, uyarın beni ama karşılıklı konuşmaya lütfen girmeyin. Gördüğünüz mesele varsa, tutanaktan ayrıca bakacağım.”

Bakan Soylu ise şöyle konuştu:

“Ağız burun hareketleriyle beraber tahrik etmeye yönelik davranıyor. Sözden anlamayacağına inanıyorum. Şu ana kadar birçok hatibi dinledik. Zamanı gelince de cevap vereceğiz. Buranın usulünce gitmesi için, bu meselenin buranın kendi kuralları içinde yürümesi için CHP’deki arkadaşların bu kurallara uyması gerekir. Biz buraya bütçe tartışmaya, bütçemizi anlatmaya geldik. Burada azmetmeye yönelik bir girişim söz konusu. Bunun yönetimi de sizdedir. Onun için söylediğinizi kabul ediyorum. Bir şey olduğu zaman size söyleyeceğiz. Biz buradan çıktık, buradaki tüm çalışmalar ‘HDP Meclis adı altında sosyal medyanın her tarafında var.”

Cevdet Yılmaz, “İlgililer mahkemelere götürebilir. Kimsenin kimseyi izni olmadan çekmeye hakkı yoktur. Sayın Bakan’ım elinizdeki görüntüleri iletelim. İncelesinler” dedi.

"UTANMADINIZ MI?"

CHP’li Ali Mahir Başarır ise “Atanmış bir bakanın seçilmiş bir milletvekiline hakaret etme hakkı yoktur. Siz duydunuz Sayın Bakanın söylediklerini duydunuz. Utanmadınız mı, üzülmediniz mi? Neymiş zehirli yılanmış, şerefsizmiş, yalancıymış. Şahsıma söylediklerini kendisine iade ediyorum. Olmaz. Sayın Bakan’a Mersin’de yaşananları soruyorum” dedi.

Başarır, ayrıca şunları söyledi:

“Yanınızda duran İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ben soy ismi kadar ince olmasını beklerdim. Dedi ki, ‘Sabah akşam Türk polisine hakaret eden Ali Mahir Başarır, provokasyon yapıyor’ diye bir tweet attı. Sayın Bakan Yardımcısı, lütfen çıkın bir tek Türk polisine hakaretimi ispat edin bakalım. Siz atanmış bir insansınız, nasıl seçilmiş bir insana bu tweeti atıyorsunuz. Göreviniz mesai arkadaşlarını, polisleri korumak mı; yoksa bu grubu korumak mı? Sayın Bakan, bu duruşunuz yakışmıyor. Artık bir güvenlik sorunu haline geldiniz.”