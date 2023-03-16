Süleyman Soylu'ya Şanlıurfa'da protesto

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden sonra selin vurduğu Şanlıurfa'da protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:40
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Adıyaman ve Şanlıurfa’yı şimdi de sel felaketi vurdu. Son verilere göre sel felaketinde Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 15'e yükseldi.

Sağanak sonrası sular altında kalan Şanlıurfa'ya incelemelerde bulunmak üzere giden Soylu, yurttaşlar tarafından protesto edildi. Soylu ile konuşmaya çalışan afetzedeler, korumalar tarafından engellendi.

Soylu, kendisine seslenen bir yurttaşa "Bağırma" diyerek yanıt verdi.


Şanlıurfa Soylu Protesto

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