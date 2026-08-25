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Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: Kayyım atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: Kayyım atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

25.08.2026 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: Kayyım atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

Süleymancılara yönelik düzenlenen 3'üncü dalga operasyonunda 54 isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi. Kayyım atanan şirket ve derneklerin isimleri de belli oldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 38 kişi gözaltına alındı.

11 ŞİRKET İLE 4 DERNEĞE KAYYIM KARARI

Ayrıca soruşturma kapsamında 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Kayyım atanan şirket ve derneklerin isimleri şöyle:

1. Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.

2. Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

4. Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

5. Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

6. Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

7. Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

8. İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

9. Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

10. Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hicaz Derneği Anonim Şirketi

12. Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

13. Diversity Derneği

14. İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

54 ŞÜPHELİDEN 38'İ YAKALANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve 38'i yakalanan 54 kişinin isimleri şu şekilde:

1. Abdullah KIRMIZI

2. Adem İLHAN

3. Adem KARA

4. Ahmet AKKAYA

5. Ahmet KÜÇÜKALİ

6. Alettin AKPINAR

7. Bekir HACIOĞLU

8. Bilal ULUCAN

9. Devrim SARAÇOĞLU

10. Enver TAMER

11. Esra AYDOĞAN

12. Fazlı ÖZ

13. Hasan ATASOY

14. Hikmet ALP

15. Hilmi Süleyman YILMAZ

16. Hüseyin DEMİRCİ

17. İbrahim ALPER

18. İbrahim ÇEVEN

19. İbrahim SARI

20. İrfan Kani CORUH

21. İshak Ömer ULUSOY

22. İsmail HASTAOĞLU

23. Kadir ATİK

24. Mehmet AKÇA

25. Mehmet TAŞKIRAN

26. Memduh ÖZTÜRK

27. Muhsin OKKALI

28. Muhsin VAROL

29. Murat ARI

30. Murat GÜNEŞ

31. Murat KARABABAOĞLU

32. Musa TANRIVERDİ

33. Mustafa ÇELİK

34. Mustafa HASTAOĞLU

35. Mustafa TAPAN

36. Naim KARAOĞLAN

37. Necati Ersan KESKİN

38. Osman BALIK

39. Osman Hulusi PARLAK

40. Osman KADİROĞLU

41. Ömer ÇİĞİL

42. Ramazan ÇETİN

43. Rıdvan ERDAL

44. Rüçhan ÖZALP

45. Salih ÇAKIR

46. Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR

47. Suat DOĞAN

48. Süleyman Hilmi ATILGAN

49. Şemsi KOPUZ

50. Şevki MIHLA

51. Tunahan AYDEMİR

52. Tunahan COŞKUN

53. Yıldırım BAYCAN

54. Yusuf BÜYÜK

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