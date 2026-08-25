Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon: Kayyım atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 38 kişi gözaltına alındı.
11 ŞİRKET İLE 4 DERNEĞE KAYYIM KARARI
Ayrıca soruşturma kapsamında 11 şirket ile 4 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.
Kayyım atanan şirket ve derneklerin isimleri şöyle:
1. Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.
2. Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
4. Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
5. Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
6. Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
7. Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
8. İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
9. Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
10. Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hicaz Derneği Anonim Şirketi
12. Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
13. Diversity Derneği
14. İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği
54 ŞÜPHELİDEN 38'İ YAKALANDI
Öte yandan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve 38'i yakalanan 54 kişinin isimleri şu şekilde:
1. Abdullah KIRMIZI
2. Adem İLHAN
3. Adem KARA
4. Ahmet AKKAYA
5. Ahmet KÜÇÜKALİ
6. Alettin AKPINAR
7. Bekir HACIOĞLU
8. Bilal ULUCAN
9. Devrim SARAÇOĞLU
10. Enver TAMER
11. Esra AYDOĞAN
12. Fazlı ÖZ
13. Hasan ATASOY
14. Hikmet ALP
15. Hilmi Süleyman YILMAZ
16. Hüseyin DEMİRCİ
17. İbrahim ALPER
18. İbrahim ÇEVEN
19. İbrahim SARI
20. İrfan Kani CORUH
21. İshak Ömer ULUSOY
22. İsmail HASTAOĞLU
23. Kadir ATİK
24. Mehmet AKÇA
25. Mehmet TAŞKIRAN
26. Memduh ÖZTÜRK
27. Muhsin OKKALI
28. Muhsin VAROL
29. Murat ARI
30. Murat GÜNEŞ
31. Murat KARABABAOĞLU
32. Musa TANRIVERDİ
33. Mustafa ÇELİK
34. Mustafa HASTAOĞLU
35. Mustafa TAPAN
36. Naim KARAOĞLAN
37. Necati Ersan KESKİN
38. Osman BALIK
39. Osman Hulusi PARLAK
40. Osman KADİROĞLU
41. Ömer ÇİĞİL
42. Ramazan ÇETİN
43. Rıdvan ERDAL
44. Rüçhan ÖZALP
45. Salih ÇAKIR
46. Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR
47. Suat DOĞAN
48. Süleyman Hilmi ATILGAN
49. Şemsi KOPUZ
50. Şevki MIHLA
51. Tunahan AYDEMİR
52. Tunahan COŞKUN
53. Yıldırım BAYCAN
54. Yusuf BÜYÜK