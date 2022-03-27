Süleymancılara ait yurttaki şiddeti paylaşmıştı: CHP'li Yıldırım Kaya'nın Twitter hesabı donduruldu
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Twitter hesabı, İstanbul’da Süleymancılara ait bir erkek öğrenci yurdunda çekilen dayak görüntülerine ilişkin paylaşımında Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle donduruldu.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Esenler’de Süleymancılara ait bir erkek öğrenci yurdunda çocuklara dayak atıldığı anın görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kaya, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adale Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı etiketleyerek, “Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı” dedi.
Kaya’nın Twitter hesabı, bu paylaşımı nedeniyle donduruldu. Hesabının Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kitlendiğini belirten Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Vicdanları sızlatan görüntüler medyada geniş yer tutmuş, sorumluların bulunarak yargı önünde hesap vermesi kamuoyunun ortak talebine dönüşmüştü. Kısa süre sonra da İstanbul Valiliği yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu süre içinde başta Twitter hesabım olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarım Süleymancılar tarafından yoğun bir şekilde şikayet edilmiştir. Twitter yetkilileri de Twitter kurallarını ihlal ettiğim gerekçesiyle hesabımı kilitleyerek paylaşımımı silmemi istemiştir.
Ancak bir insan, bir vatandaş, bir baba, bir öğretmen ve bir milletvekili olarak, çocuklara uygulanan şiddeti önlemek, kamuoyunu aydınlatmak ve resmi kurumları göreve davet etmek benim birinci görevimdir.
Yaptığım paylaşımın Twitter kurallarını ihlal etmesi söz konusu değildir. Bu nedenle yaptığım paylaşımı silmeyi reddederek itiraz hakkımı kullandım. Maruz kaldığım mağduriyetin Twitter yetkilileri tarafından en kısa zamanda düzetileceğini umuyorum. Çocuklarımızın incitilmediği bir dünya özlemiyle duyarlı kamuoyunun bilgisine ve desteğine sunar, sağlıklı günler dilerim.”
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