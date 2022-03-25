Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurtta, öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.E. ifadesinde pişman olduğunu söyledi.
İstanbul Esenler'de Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurtta, öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı.
Süleymancılara ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdundaki bir görevli, çocuklara sert şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı.
Şüpheli A.E. nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını iddia ederek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim, şu an işsizim" savunmasını yaptı.
Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Haberler
- Bilal Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen gençlere 'tavsiye': 'İyi olur ama dönmeyi de aklımızda tutalım'
- Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a: 'Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı'
- TOKİ yurttaşa umut olmayacak mıydı? Binlerce sözleşme feshedildi
Video Haberler
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
En Çok Okunan Haberler
- Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
- Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!
- Valilik duyurdu: 15 gün yasak
- Okula tabanca ve tüfekle geldi
- Cemaat yurdunda şiddet: Babadan tepki çeken açıklama
- Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
- Rusya'dan kritik 'uzlaşma' açıklaması
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekor peşinde
- CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki