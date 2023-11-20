Süleymancıların yurdunda 5 çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti!

Süleymancılara ait erkek yurdunda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen serbest bırakıldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:44
Süleymancıların yurdunda 5 çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti!
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Süleymancılara ait Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'ndan görevli bir eğitmen, öğrencilere cinsel istismar suçundan gözaltına alındı.

14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenci, ifadelerinde cinsel istismarı anlattı. Çocuklar, din eğitmeninin kendilerine şiddet uyguladığını da söyledi.

Cinsel istismara uğrayan çocuklardan birisinin ailesine anlatması ile olay ortaya çıktı. Aile durumu polise bildirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Polis yurtta yapılan ilk incelemede cinsel istismarı diğer çocuklardan da doğruladı. İstismara uğrayan çocuklar ifade verdi. Soruşturma sonrası zanlının da ifadesi alındı. Zanlı suçlamaların bir kısmını kabul etti ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

HalkTV’den Onur Dalar’ın gündeme getirdiği olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.


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