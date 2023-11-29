Son dakika... Sultanahmet'te şiddetli yağış sonrası tarihi bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Sultanahmet'te bulunan tarihi bir binada şiddetli yağmur sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 22:53
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Sultanahmet Peykhane Sokakta bulunan tarihi binada şiddetli yağmur sonrası çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Binada meydana gelen çökme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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