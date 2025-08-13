Sultanbeyli’de motosikletini gasbettikleri 2 kişinin üzerinde sigara söndürmek isteyen 6 şüpheli tutuklandı

Olay 30 Temmuz Çarşamba Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Önceden tanıştıkları R.K.(32) ve Y.H.(32) isimli kişileri arayan şüpheliler, 50 bin lira para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen R.K. ve Y.H.'yi tehdit eden şüpheliler, buluşmaya çağırdı. Belirtilen yere giden R.K. ve Y.H., burada 6 kişi tarafından darbedildi. Şüpheliler, darbedilen gençlerden birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı ve yaşananları videoya kaydetti. R.K. ve Y.H.'nin olay yerine geldiği motosikleti gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

R.K. ve Y.H.'nin darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler E.B.(20), H.E.K.(18), T.Y.E.(18), Y.M.(20), M.M.B.(20) ve M.T.B.'nin(20) kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon işle şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamaları ile sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi