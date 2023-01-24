'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' 2. sezon onayını aldı

BluTV, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinin ikinci sezon onayı aldığını duyurdu. Haber, dizinin hayranları tarafından sosyal medyada sevinçle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:10
'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' 2. sezon onayını aldı
Abone Ol google-news

Behzat Ç’nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi', 2'nci sezon onayı aldı.

BluTV, yeni sezon haberini duyurduğu paylaşımında, "Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV’de olacak!" ifadelerini kullandı. 

KADRODA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

6 Aralık'ta ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nin son olarak 7. bölümü yayınlandı.


BluTV Behzat Ç izle Çekiç ve Gül: Behzat Ç Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi

İlgili Haberler

Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı: 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'

Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı: 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Behzat Ç. kadrosunda hangi oyuncular var?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Behzat Ç. kadrosunda hangi oyuncular var?
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler