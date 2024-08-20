Sultanbeyli’de asker eğlencesinde 2 grup birbirine girdi

Sultanbeyli’de asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:07
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İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, asker eğlencesi için bir araya gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan bazıları karşı taraftaki kişilere sandalye ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşın cep kamerasına yansıdı.


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