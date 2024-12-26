Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev alev yandı

Sultanbeyli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da İETT otobüsüne çarparak alev aldı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev alev yandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:09

Olay, 11.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emre Akçam'ın kontrolündeki 06 GE 2097 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeyken yola kontrolsüz şekilde çıkan A.K.'nın kontrolündeki 34 DUH 274 plakalı otomobile çarptı.

Ardından karşı şeritten gelen 34 JV 0221 plakalı İETT otobüsüne çarpan motosiklet bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akçam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Sultanbeyli #iett

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