Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiğine kapatıldı!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:42

Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken Yeniköy önlerinde arıza yaşayan "CORDELIA MOON" adlı tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.