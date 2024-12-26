Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiğine kapatıldı!

Son dakika haberi... Yalova’dan Rusya’ya seyir halinde olan tankerin Yeniköy önlerinde arıza yaşaması nedeniyle, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiğine kapatıldı!
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:25

Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken Yeniköy önlerinde arıza yaşayan "CORDELIA MOON" adlı tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Arıza #Boğaz #gemi trafiği #İstanbul

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