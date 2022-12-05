Sultanbeyli'de internet randevusu sonrası gasp iddiası
Sultanbeyli'de 37 yaşındaki H.B., internetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu Ö.Ö. ve yanındaki 2 kişi tarafından gasbedildiğini öne sürdü.
Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde 3 Aralık Cumartesi günü H.B. (37), internetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu Ö.Ö. ile bir kafede buluştu.
Ö.Ö. görüşmeye arkadaşı Ö.F.B. (18) ile birlikte geldi. Kafede bir süre oturan üç kişi, daha sonra birlikte Ö.Ö.'nün arkadaşı olduğunu söylediği 42 yaşındaki İ.A.'nın evine gitti. Burada bir süre oturan H.B., Ö.Ö., Ö.F.B. ve İ.A. tarafından silahla tehdit edilerek telefonu gasbedildi.
Şüpheliler H.B.'nin internet bankacılığıyla banka hesabına girmesini istedi. H.B., bankadaki 4 bin lira parasını da şüphelilerin hesaplarına aktardı. Şüpheliler daha sonra H.B.'yi serbest bıraktı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Evden çıkan H.B., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ettikten sonra, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerden İ.A., olayın yaşandığı evde yakalanırken, Ö.Ö. ve Ö.F.B. ise Abdurrahman başka bir evde gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.F.B. ve İ.A. ise tutuklandı.
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