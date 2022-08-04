Sultanbeyli’de trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga

Sultanbeyli’de kaza yapan 2 grup, birbirine girdi. Kavgada, 2 kişi bıçakla yaralanırken polisler iki grubu güçlükle ayırdı.

(İHA)
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:15
Sultanbeyli’de trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
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Olay, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazası nedeniyle 2 grup birbirine girdi. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören yurttaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgayı güçlükle durdurmaya çalışırken havaya ikaz atışları yapıldı.

Bıçaklı kavga sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sağlık ekipler ise kavgada yaralanan 2 kişiyi Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


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