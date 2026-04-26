Sultangazi’de araçtan çıkan yüksek ses müzik kahvehanenin camını titretti; müşteriler deprem sanıp kaçtı
Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.
MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA
Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.