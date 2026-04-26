Sultangazi’de araçtan çıkan yüksek ses müzik kahvehanenin camını titretti: Müşteriler deprem sanıp kaçtı

26.04.2026 16:56:00
Sultangazi’de sokaktan geçen bir araçtan çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.

MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA

Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı. 

