Sultangazi'de peş peşe 2 kaza meydana geldi: Yaralılar var!

Sultangazi'de peş peşe 2 kaza meydana geldi: Yaralılar var!

22.03.2026 10:58:00
DHA
Sultangazi'de peş peşe 2 kaza meydana geldi: Yaralılar var!

İstanbul'da Sultangazi'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından aracın kaldırıldığı sırada başka bir kaza daha yaşanırken, yaralandığı belirlenen 3'ü hafif yaralı toplam 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Esra T.(29) idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Halil B.C.(13) ile Yusuf K.T. (13) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

ÇALIŞMALAR SIRASINDA İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kazaya karışan aracın kaldırılma çalışmaları sırasında başka bir kaza daha meydana geldi.

Sürücüsü Sinan B.(21)'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan araca, aynı yönde ilerleyen Abdulsamet E.(33) idaresindeki tomobil arkadan çarptı.

Kazada Sinan B.'nin hafif yaralandığı belirlenirken, araçta sıkışarak mahsur kalan 2 kadın olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki kazada 3'ü hafif olmak üzere toplam 9 kişi yaralanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

