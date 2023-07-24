Sultangazi'de bir evde battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

İstanbul Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:45
Sultangazi'de bir evde battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Sultangazi'de Yayla Mahallesi Fetih Sokak’ta daha önce kiraya verdiği giriş katındaki dairesini temizlemek için gelen ev sahibi, eşyaları dışarıyı çıkarmaya başladı.

Bu sırada evin arka odasındaki bazanın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulundu.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaptı.

Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, yabancı uyruklu kadının eşi ve çocuğunun 10 gün önce evden ayrıldığı iddia edildi.


İlgili Haberler

İngiltere'de ilginç cinayet itirafı: Ceset 1600 yıllık çıktı

İngiltere'de ilginç cinayet itirafı: Ceset 1600 yıllık çıktı
'Açlık tarikatı' soruşturmasındaki ceset sayısı arttı

'Açlık tarikatı' soruşturmasındaki ceset sayısı arttı
Kastamonu'da dereye atılmış çuvalda ceset bulundu!

Kastamonu'da dereye atılmış çuvalda ceset bulundu!

En Çok Okunan Haberler