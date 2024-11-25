Sultangazi’de çocukların silahla tehlikeli oyunu kamerada
Sultangazi'de 5 çocuk boş arazide nereden buldukları öğrenilemeyen silahla oyun oynadı. Havaya ateş eden çocuklar, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince koşarak uzaklaştı.
Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan boş arazide öğle saatlerinde 5 çocuk, boş araziye gelerek video çekmeye başladı. İçlerinden biri yanında bulunan silahı çıkararak arkadaşlarına doğrulttu. Bu sırada bir diğer kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elinde silah olan çocuk kısa süre sonra havaya ateş etmeye başladı. Grupta bulunan bir başka çocuk ise arkadaşının elindeki silahı alarak uzun süre inceledi. Bu sırada silahı yeniden alan diğer çocuk havaya ateş etmeye başladı. Durumu polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Polis ekiplerinin geldiği gören çocuklar nereden buldukları öğrenilemeyen silahla koşarak olay yerinden uzaklaştı.
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