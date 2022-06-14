Sultangazi'de evinin önüne park ettiği otomobili kurşunlandı

14 Haziran 2022 Salı, 13:52

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde Şahin Karadoğan 13 Haziran Pazartesi akşamı, sokağa otomobilini park ederek evine çıktı. Karadoğan, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına geldiğinde kurşun izlerini gördü. Karadoğan durumu polise bildirdi.

Otomobilde inceleme yapan polis 10 kurşun izi tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"AİLEM İÇİN ÇOK TEDİRGİNİM"

Şahin Karadoğan "Sabah işe gitmek için arabama binecektim. Kurşun izlerini fark ettim. Sadece kapıda olduğunu düşündüm. Arabanın etrafını dönünce bütün camlara kurşun atmışlar. Şaşırdım açıkçası. Kamera yok görüntü yok. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Bizim mahallemizde devamlı yaşanan bir durum. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Bunu nereye varacağını kimse bilmiyor. Arabanın içinde kimse yoktu ama olabilirdik. Bununla ilgili kimse bir önlem almıyor. Büyük sorun yaşıyoruz bu mahallede. Ben bunun için ailem için çok tedirginim" dedi.

"Kimseyle bir husumetim yok. Umarım kimsenin canı yanmaz" diyen Karadoğan, "Biz hiç silah sesi duymadık. Gece 03.00- 04.00 gibi olmuş. O yüzden biz de silah seslerini duymadık. Kimin yaptığıyla ilgili de bir zararımız yok. Ben 10 tane mermi izi saydım ama olay yeri inceleme ekipleri 12 tane saydı. Sigorta tahmini olarak 20 bin lira zararımız olduğunu söylüyor. Artık malı geçtik canımıza bir şey olacak diye korkuyoruz. Bunu için bir önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.