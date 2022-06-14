Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu: Biri oyuncu, diğeri otel işletmecisi...
İstanbul'da Bebek sahilinde ve Ümraniye'de kaydedilen görüntülerin ardından bir görüntü de Beşiktaş'tan gelmiş; sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir çiftin çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görülmüştü. Son olarak gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S., diğerinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A. E. K. olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.
Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.
KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen A. E. K. ve oyuncu olduğu saptanan Z. S. gözaltına alındı.
İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A. E.K.'nin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A. E. K. olduğu anlaşıldı.
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