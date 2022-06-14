Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu: Biri oyuncu, diğeri otel işletmecisi...

14 Haziran 2022 Salı, 12:21

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen A. E. K. ve oyuncu olduğu saptanan Z. S. gözaltına alındı.

İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A. E.K.'nin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A. E. K. olduğu anlaşıldı.