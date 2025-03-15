Sultangazi’de iftar vakti taşlı sopalı kavga!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 12:32

Güncelleme: 15.03.2025 - 12:32

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi’nde, iftar saatinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yere düşen bir kişiye üç kişi saldırdı. Çevredekiler olaya müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralanan bir kişi ambulansa bindirilirken ekiplere zorluk çıkardı. Kavgaya karışan 3 kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.