Sultangazi'de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyeye attığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:52
Sultangazi'de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
Abone Ol google-news

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı. Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.



Sultangazi haberleri tekstil haberleri el bombası haberleri

İlgili Haberler

Bomba patlaması sonucu yaralanan bir asker GATA’ya sevk edildi

Bomba patlaması sonucu yaralanan bir asker GATA’ya sevk edildi
Gölde el bombası paniği... Plaj girişe kapatıldı!

Gölde el bombası paniği... Plaj girişe kapatıldı!
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz

CHP'li Emir'den MHP yönetimine: Bizi korkutamazsınız, haddinizi bileceksiniz
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor

Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor
Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı
Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu

Ev sahibi ile tartışan kiracı doğalgazı açıp apartmanı havaya uçurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!

Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!