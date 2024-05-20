Bomba patlaması sonucu yaralanan bir asker GATA’ya sevk edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personeli B. M., GATA’ya sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:38
Bomba patlaması sonucu yaralanan bir asker GATA’ya sevk edildi
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19 Mayıs pazar günü Tokat’ın Erbaa ilçesi Hürmüzlü Mahallesindeki bir bağ evindeki ihbara giderek yaralanan 5 jandarma personelinden B. M., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavisi yapılan asker, jandarmaya ait helikopter ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi.

B.M’nin yaşanan olayda 3 uzvunu kaybettiği öğrenildi.


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