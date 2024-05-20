Bomba patlaması sonucu yaralanan bir asker GATA’ya sevk edildi

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:38

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:38

19 Mayıs pazar günü Tokat’ın Erbaa ilçesi Hürmüzlü Mahallesindeki bir bağ evindeki ihbara giderek yaralanan 5 jandarma personelinden B. M., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavisi yapılan asker, jandarmaya ait helikopter ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi.

B.M’nin yaşanan olayda 3 uzvunu kaybettiği öğrenildi.