Sultangazi'de 'kaçak alkol' operasyonu: 801 litre ele geçirildi, 1 gözaltı

İstanbul Sultangazi’de düzenlenen operasyonda 801 litre kaçak alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de 'kaçak alkol' operasyonu: 801 litre ele geçirildi, 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:37

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kaçak alkol satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. (60) isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise farklı tür ve ebatta toplamda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Operasyon #Sultangazi

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