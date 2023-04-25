Sultangazi’de kaybolan 11 yaşındaki çocuktan iyi haber

Sultangazi’de önceki gece saatlerinde bisikleti ile evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Hatice Yıldırım’dan iyi haber geldi. Küçük kız Gaziosmanpaşa’da bir parkta otururken bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:48
Sultangazi’de kaybolan 11 yaşındaki çocuktan iyi haber
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Edinilen bilgiye göre ikamet ettiği Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ndeki evinden saat 23.30 sıralarında bisikleti ile ayrılan Hatice Yıldırım, bir daha geri dönmedi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Olayın ardından çocuğun ailesi bir yandan her yerde çocuklarını arayıp bir yandan da Sultangazi Emniyeti'ne kayıp başvurusunda bulundu.

ÇABALAR SONUÇ VARDI

Bölge esnafı ve yurttaşlar kızın bulunması için sosyal medya üzerinden sürekli olarak yaptıkları paylaşımlarla aileye destek verdi. Çabalar sonuç verdi ve çocuk Gaziosmanpaşa’ta bir yurttaşın dikkatini çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hatice Yıldırım’ı alarak merkeze götürdü. Yıldırım polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Çocuğun kardeşiyle tartıştığı için evden uzaklaştığı iddia edildi.


Sultangazi gaziosmanpaşa kayıp

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