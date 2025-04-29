Sultangazi'de ormanda kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğle saatlerinden bu yana kayıp olan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Sultangazi'de ormanda kayıp olan kişi için arama çalışması başlatıldı
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 00:35

Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi.

Ekipler, İshak Öztürk' ulaşmak için ormandaki arama çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Sultangazi #kayıp

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