13 şahıs yakalandı, kayıp 3 kişi bulundu

Çorum’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalanırken, kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

13 şahıs yakalandı, kayıp 3 kişi bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 18:18

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 14-21 Nisan tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlardan aranan 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Denetimlerde ayrıca haklarında kayıp başvurusu yapılan 1’i kadın 3 kişi ailelerine teslim edildi.

Kamu düzeninin sağlanması adına yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.


Etiketler: #çorum #gözaltı #kayıp

İlgili Haberler

Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı

Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı
Sosyal medya paylaşımı 8 milyonu aşkın görüntülendi! 19 Mart protestocusu Eren Üner, gözaltında şiddete uğradığı gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulundu

Sosyal medya paylaşımı 8 milyonu aşkın görüntülendi! 19 Mart protestocusu Eren Üner, gözaltında şiddete uğradığı gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulundu
Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Rize'de kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler