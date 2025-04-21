13 şahıs yakalandı, kayıp 3 kişi bulundu
Çorum’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalanırken, kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 14-21 Nisan tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlardan aranan 13 şüpheli şahıs yakalandı.
Denetimlerde ayrıca haklarında kayıp başvurusu yapılan 1’i kadın 3 kişi ailelerine teslim edildi.
Kamu düzeninin sağlanması adına yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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