Sultangazi'de ortalık karıştı: Düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı!
Sultangazi'de düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada çevrede kısa süreli panik yaşandı. Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de davetliler arasında yaşanan kavga sokağa taşmış, olay yerine çok sayıda polis sevk edilmişti.
Uğur Mumcu Mahallesi’nde düğün salonunda dün saat 12.00 sıralarında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan yumruklu kavga, sokakta da devam etti.
Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de benzer bir kavga yaşanmış, yaşanan kavga sokağa taşmıştı.
Etiketler: #Sultangazi #düğün salonu #düğün
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