Sultangazi'de ortalık karıştı: Düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:25

Uğur Mumcu Mahallesi’nde düğün salonunda dün saat 12.00 sıralarında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan yumruklu kavga, sokakta da devam etti.

Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de benzer bir kavga yaşanmış, yaşanan kavga sokağa taşmıştı.