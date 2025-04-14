Sultangazi'de ortalık karıştı: Düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı!

Sultangazi'de düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada çevrede kısa süreli panik yaşandı. Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de davetliler arasında yaşanan kavga sokağa taşmış, olay yerine çok sayıda polis sevk edilmişti.

Sultangazi'de ortalık karıştı: Düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:11

Uğur Mumcu Mahallesi’nde düğün salonunda dün saat 12.00 sıralarında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan yumruklu kavga, sokakta da devam etti.

Aynı salonda geçtiğimiz günlerde de benzer bir kavga yaşanmış, yaşanan kavga sokağa taşmıştı.


Etiketler: #Sultangazi #düğün salonu #düğün

İlgili Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Düğün' balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Düğün' balesini sahneleyecek
Düğün dönüşü facia... Otomobilin önüne çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı!

Düğün dönüşü facia... Otomobilin önüne çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı!
Enflasyon düğünleri de vurdu: 2 saatlik 'mini' düğün

Enflasyon düğünleri de vurdu: 2 saatlik 'mini' düğün
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler