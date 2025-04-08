Enflasyon düğünleri de vurdu: 2 saatlik 'mini' düğün

Yayınlanma: 08.04.2025 - 21:22

Güncelleme: 08.04.2025 - 21:22

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, artan düğün maliyetleri ile çiftlerin talepleri doğrultusunda 'Yarım düğün' uygulamasını hayata geçirdi.

Nikah merasimi, ilk dans, pasta kesimi ve takı töreninden oluşan 'Yarım düğün' uygulamasında, 2 saat süren organizasyonlar ile düğünün tamamlanması planlanıyor.

Geleneksel nikah salonlarındaki kısa sürede gerçekleşen merasimlerin çiftlerin takı kaybı yaşamasına neden olduğunu ve projeyle bu kaybın da önüne geçtiklerini ifade eden İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Projenin başlama amacı, gelin ve damatlarımızdan ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda başlamıştı. Asıl amacımız burada esnaf arkadaşların hafta sonlarını değerlendirmek adına cumartesi gündüz saat 13.00 ile 17.00 arasında pazar günü 13.00 ile 17.00 arasında. Biliyorsunuz nikahlarımız da belediyelerde en çok yoğun olan tarihler ve en sık olan tarihler cumartesi ve pazar gündüzleri, biz orada hem belediyelerin de yükünü biraz alabilmek hem de sektördeki arkadaşlarımıza bir ek gelir olarak da bu nikah formatını geliştirdik. Asıl amaçlarımızdan bir tanesi gelin, damat ve ailelerinin en büyük kaybı olan takı kaybını önlemekti. Biliyorsunuz nihayetinde insanlar 20 yıl, 30 yıl evinde bekler. Anne babaları çocuklarının o günleri için bir yatırım yapar. Nikah salonlarında biliyorsunuz bütün seramoniler 15 dakika, 20 dakikalık seramonilerdir. Biz onu 2 saatlik formata çektik. Yani insanların takılardaki kayıplarını önlemek adına geliştirilmiş olan bir projeydi ve sahada çok büyük bir kabul gördü. Hem gelin damat tarafından hem de aynı zamanda esnaf olan arkadaşlarımız tarafından bir kabul gördü" dedi.

İSTANBUL PİLOT BÖLGE

Hayata geçirilen formül ile her iki tarafın da kazançlı çıktığını belirten Sönmez, "Her iki tarafın kazançlı olduğu bir formül bu. Gelinle damadımız, normal düğün formatında içeriye giriyorlar, misafirlerini karşılıyorlar. Akabinde pasta merasimi, takı merasimi yapılıyor. Takı merasiminden sonra misafirlerini uğurluyorlar, ama vakit yeter ise 2 saatlik zaman zarfında küçük bir eğlence isterlerse de onu yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle, her iki tarafın da kazanabilecek olduğu bir proje. İstanbul pilot bölge olarak uyguladık. Mutlaka bu Türkiye'nin diğer illerine de şiar edecektir. Boşluk olan bir alanı doldurmaya çalıştık. Projenin asıl amaçlarından bir tanesi bu. Duyurusunu siz yeni duyuyorsunuz aslında. Biz kapalı olan ve açık olan mekanlarımızda bu tarz kır mekanlarında biz nikah formatını zaten hayata geçirmiştik. Hüsnü kabul gördüğünü gördükten sonra biz bunun bir duyurusunu yapmak istedik. Bazı çiftlerimizde, yeni çiftlerimizde düğün salonuna karşı, düğüne karşı böyle bir antisempatik yaklaşanlar vardı. O algıyı da yıkmak için, çünkü düğünler eğlence merkezleri değildir. Düğünler, sosyal yardımlaşmanın yapıldığı, aileler ile elbirliğiyle beraber bir ailenin yapılmasına katkı bulunduğumuz ortamlar. Bu ortamlarda mümkün olduğu kadar biz de sektör olarak destek vermek istiyoruz. Tahminlerime göre ve şu andaki öngörüme göre bu kalıcı bir çözüm oldu. Talep bu yöndeydi biz talebi değerlendirdik. Aslında biraz da fikrin ana sponsorlarından bir tanesi diyebilirim" ifadelerini kullandı.