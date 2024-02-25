Sultangazi'de otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sultangazi'de otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:23
Sultangazi'de otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde; Eskihabibler, Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

 

 


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