Sultangazi'de otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Sultangazi'de otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde; Eskihabibler, Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Emeklinin Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Damadı, iddiayı doğruladı
- Okulda maket mezar!
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması
- 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
- Penaltı kararı doğru mu?
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- 'Hafter petrolü'nün arkasında kim var?