Sultangazi’de patlayan su borusu mahalleyi sular altında bıraktı
Belediye hizmet tesisi inşaatında iş makinesinin patlattığı ana su borusu, cadde ve sokakları göle çevirdi. Zemin katları su basan binalarda hasar oluşurken, bir istinat duvarı da çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler tahliye ve onarım çalışmalarına başladı.
Sultangazi'de belediye hizmet tesisi inşaatı sırasında iş makinesinin patlattığı su borusu, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, istinat duvarı çöktü.
Sultangazi Belediyesi Hizmet Tesisi binası için yürütülen temel kazısı sırasında kepçe operatörünün müdahalesiyle ana su borusu patladı.
Borunun zarar görmesiyle mahalledeki birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşanırken, çevredeki binaların zemin katlarına da su doldu. Ayrıca bir binanın istinat duvarı suyun etkisiyle kısmen çöktü.
İhbar üzerine bölgeye İSKİ, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun tahliyesi ve patlayan borunun onarımı için çalışmalara başladı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, bölgede maddi hasar oluştu.
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