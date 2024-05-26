Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga!

Sultangazi'de sokak ortasında arkadaşıyla tartışan bir kişi, önce park halindeki otomobilin camını kırdı ardından da arkadaşıyla yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:43
Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga!
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İsmetpaşa Mahallesi'nde, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında sokakta yürüyen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sırasında taraflardan biri, yumruk atarak park halindeki otomobilin camını kırdı.İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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