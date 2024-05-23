Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga!

Esenler'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokakta başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin silahla vurulduğu kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:18
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga!
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokakta tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında, üzerinde silah bulunan 1 kişi çevredekilere ateş etmeye başladı.

Kavga sırasında B.A. silahla vurularak yaralandı. Yaralı B.A. bir binaya sığınırken, kavga eden iki grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga sırasında şüphelinin, sokakta yürüyen anne ve çocuğuna aldırış etmeden ateş ettiği anlar görülüyor.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Nadir Atasoy, "Ben gördüğümde olay olmuştu, yaralanan merdivende yatıyordu. Sonra ambulans geldi yaralıyı aldılar götürdüler" dedi.

Mahalle sakini İbrahim Sesli ise, "İşten geldim. 4 el ateş ediyor, 2 tane de sokağın yukarısında ateş ediyor. Çocuk karın boşluğundan vurulmuş. Arkadaşın arbasının camı patlamış kurşunla" diye konuştu.

 


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