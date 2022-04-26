Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz

Sultangazi'de yerleşim alanının ortasında bulunan hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. Mahalle sakinlerinden Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer, buraya bakmalı" dedi.

DHA
26 Nisan 2022 Salı, 12:32
Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz
Abone Ol google-news

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler