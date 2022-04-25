Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor. Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.
Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.
Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
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