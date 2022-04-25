Hatay'da toz taşınımı: Görüş mesafesi azaldı
Hatay'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Taşınıma bağlı olarak zaman zaman görüş mesafesinde düşüşler yaşanıyor.
Hatay'da etkili olan toz bulutu nedeniyle Antakya ilçesinde puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde zaman zaman düşme yaşandı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.
Antakya Habib-i Neccar Dağı eteklerinden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü.
Hatay Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Video Haberler
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
- Bakan Yanık hemşehrilerine seslendi
- Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak ayini' yapıldı
- Çocuklu kadına aracın önünü kesip dehşeti yaşattı
- 'Kumpas çöktü ampul patladı'
- 9’uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
- Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
- 'Oy moy yok, benim için bitti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma