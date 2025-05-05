Sultangazi'de zincirleme kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü!

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ön koltukta oturduğu iddia edilen 3 yaşındaki E.Y. hayatını kaybetti.

Sultangazi'de zincirleme kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü!
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:08

Kaza, 3 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni çevre düzenleme yolu mevkisi Gaziosmanpaşa istikametinde seyir halinde olan G.Y. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Y.D. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, önündeki ilerleyen otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada G.Y.'nin kullandığı otomobilin ön koltuğunda oturduğu iddia edilen 3 yaşındaki E.Y., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.Y.'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazaya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

 

 

 


Etiketler: #Sultangazi #kaza #zincirleme kaza

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