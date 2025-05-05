Santarelli: 'İstanbul'da kupa kazanmak özel'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:09

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:09

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A. Carraro Imoco'nun başantrenörü Daniele Santarelli, kupayı hak ettiklerini söyledi.

İtalyan başantrenör Santarelli ile oyunculardan Gabi Guimaraes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan final müsabakasının ardından açıklamada bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Santarelli, "İnanılmaz bir final maçı oynadık ve kupayı hak ettik. Maç boyunca mükemmel bir voleybol oynadık. Bu sezon çok mücadele ettik ve iyi bir iş çıkardık" diye konuştu.

Şampiyonluğu İstanbul'da kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İstanbul'a A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü olarak geldim. Sezonun en önemli şampiyonluğunu kazandım. Bir kupa kazanmak her zaman özel ama özellikle İstanbul'da bir kupa kazanmak... Bunu her zaman kalbimde taşıyacağım." açıklamasında bulundu.

Milli takım sezonu için hazır olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Paris 2024 Olimpiyatları'nın son gününden bu yana çalışmayı hiç bırakmadık. Oyuncuların her maçını takip ediyoruz. Kafamda birçok fikir var. Son yazdan bu yana önemli gelişim kaydettik. Genç oyuncularla çalışmak istiyoruz. Gelişmek ve büyük bir sistem oluşturmak istiyoruz. Çok çalışmak ve ilerlemek zorundayız. Bu sezon iyi bir iş ortaya koyacağımızı düşünüyorum."

GABİ: "BU AN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

A. Carraro Imoco'nun Brezilyalı oyuncusu Gabi Guimaraes, kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonluğa ulaşmak için çok çalıştıklarını belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Savino Del Bene'nin dünkü VakıfBank maçından sonra kazanmaya hazır olduğunu ve zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Yarı finalde en iyi performansımızı gösterememiştik. Milano bizi zorlamıştı ancak kazanmak istiyorduk. Bu an için çok çalıştık. Sezon başında hedefimiz bütün kupaları kazanmaktı. Kolay değildi, çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Wolosz ve De Gennaro ile oynama şansını elde ettiğim için çok mutluyum. Benim için onlar başarının en büyük iki anahtarı. İkisi de çok iyi iki lider. Yolu gösterdiler, biz de takip ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Tekrardan İstanbul'da olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Gabi, şöyle konuştu:

"VakıfBank ile her şeyi kazanma fırsatını elde etmiştim. Tekrardan buradayım, Imoco ile ilk yılım ve tekrardan 5 kupa kazandım. Bunu yapmak kolay değil. Kariyerimde birçok iyi antrenörle çalışma fırsatım oldu. Santarelli bana çok şey öğretiyor, gerçekten harika bir koç. Şimdi kutlama zamanı. Sonrasında milli takım dönemi başlayacak. Seneye bu başarımızı tekrar etmeye çalışacağız."

VakıfBank'ı her zaman destekleyeceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Dün burada VakıfBank'tan çok fazla insan gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Herkesin desteği için teşekkür ederim. VakıfBank benim için her zaman özel olacak. Ne zaman bir şey başardıklarında kızları ve koçu arayıp tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.