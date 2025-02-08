Sultangazi’deki taş ocağında faaliyetlerin askıya alınmasına karşın çalışmaların sürdüğü iddiası: Durdurmayı dinlemediler

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci köyünde yıllardır üretim yapan taş ocağının faaliyetleri, Kırkçeşme Su İshale Hattı üzerinde kaldığı ve koruma alanını ihlal ettiği gerekçesiyle durduruldu. Kentin birçok noktasında faaliyet gösteren taş ocakları, Cebeci köyünde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Köyün hemen yanında yapılan faaliyetler ve patlatılan dinamitlerle birlikte evler toz içerisinde kalıyor. Patlamalar deprem etkisi yaratıyor. Bölge halkı yıllardır bu taş ocaklarına karşı mücadele ediyor. Cebeci’deki ocak ayrıca İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor.

İNCELEME YAPILDI

Taş ocaklarının faaliyetlerine ilişkin bir yurttaş Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şikayette bulundu. Şikâyet üzerine bakanlığa bağlı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, bölgeye giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Kuzey Madencilik’in faaliyetlerinin Kırkçeşme Su İshale Hattı üzerinde kaldığı ve koruma alanını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine müdürlük, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazı yolladı.

Müdürlük yazısında, “Kurulumuz tarafından konuya ilişkin karar alınılıncaya kadar herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması, herhangi bir faaliyet varsa durdurulması gerektiği husularında gereğini arz ederin” dendi.

TAMAMEN KAPATILMALI

Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’un suyu kurumasın, nefesi kesilmesin diye mücadele ettiğimiz Cebeci taş ocaklarına faaliyet durdurma kararı geldi. Sultangazi İlçesi Cebeci Köyü mevkilerimizi ağır tahrip eden ve Alibey Barajı’nın kıyılarına kadar genişleyen taş ocaklarının faaliyetleri bakanlıkça durduruldu. Yetmez tamamen kapatılarak cehenneme çevirdikleri bölgenin yeniden yeşertilmesini istiyoruz” çağrısı yapıldı. Ancak 27 Aralık itibarıyla yollanan yazılara karşın bölgede çalışmaların devam ettiğini iddia edildi.

Cebeci Köyü Çevre Koruma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Ruhsatı durduruldu ama hala çevre katliamı devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.