Sümbül Konağı’na yargı dur dedi

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Mimarlar Odası’nın, İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ve yüzde 57’si tamamlanan Sümbül Konağı’nın; hukuka, mevzuata, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığını iddia ederek yaptığı itiraz üzerine, söz konusu bölgenin planına mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, “Samsun Büyükşehir yönetimini derhal kararı uygulamaya, tüm işlemleri durdurmaya, Samsun Büyükşehir Meclisi’ni de bu alanla ilgili olarak mahkeme sonuçlanıncaya kadar işlem yapmamaya, hukuka duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kentsel arkeolojik sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanı ilan ettiği Saathane Meydanı’ndaki Sümbül Konağı yapılan alanda büyükşehir belediye meclisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına, Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından hukuka, mevzuata, kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı gerekçeleri ile dava açılmıştı.

