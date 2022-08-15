Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan, Erdoğan'a teşekkür

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:58

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi.

Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine kontenjan ayrılan yaklaşık 300 kişi katıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, kendilerine bu imkanı sağlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, "Bu etkinlik vesilesiyle 2010 yılından beri geldiğimiz Trabzon ve çevre illerin halkını çok sevdik. Candan misafirperverlikleri bizleri mesut etti. Hele bu gelişimizde sportif alanda şampiyonluk kazanmış bir Trabzon'a gelmek bizleri ziyadesiyle bahtiyar etti. Bu başarının devamını dileriz. Bizleri Trabzon'la bütünleştiren, gelmemize vesile olan eski Drama Metropoliti Pavlos'u bugün burada anmadan geçemeyeceğiz, bu şehrin ve insanlarının aşığı olan müteveffa kardeşimizin ani vefatı bizleri bu yıl buruk ve öksüz bıraktı. Onun anısını ve bağlılığını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

'İNSANLARI SEVELİM'

İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu da söyleyen Bartholomeos, "Geçtiğimiz günlerde bizleri ve hepimizi üzen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlılar Yurdu yangınıyla maalesef yine ortak acılarda buluştuk. Binada herhangi bir can kaybı yaşamamış olmamasının yanı sıra farklı kesimlerden, farklı inançlardan birçok kişinin acımızı paylaşması acılarımızı biraz olsun hafifletti. Bu bir mucizeydi. Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın, insanlığın huzura ve güvende hissetme ihtiyacı, mutlu olmaya hakkı vardır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.