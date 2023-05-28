2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ oyunu kullandı

109 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:47
1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ oyunu kullandı
Abone Ol google-news

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için yurttaşlar bir kez daha sandık başına gitti.

Oy kullanmaya giden milyonlarca kişi arasında, 1914 doğumlu, Osmanlı’nın son yıllarına iki dünya savaşına ve Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık eden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da yer aldı. 

Çığ'ın sandık başındaki görüntüsünü, gazeteci Uğur Dündar kamuoyu ile paylaştı.

Dündar paylaşımına "Muazzez İlmiye Çığ, 108 yaşında ve vatan görevi için sandık başında... Peki ya sen?" notunu düştü.


uğur dündar Muazzez İlmiye Çığ

İlgili Haberler

115 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

115 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı

Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

En Çok Okunan Haberler