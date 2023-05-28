1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ oyunu kullandı
109 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gitti.
İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için yurttaşlar bir kez daha sandık başına gitti.
Oy kullanmaya giden milyonlarca kişi arasında, 1914 doğumlu, Osmanlı’nın son yıllarına iki dünya savaşına ve Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık eden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da yer aldı.
Çığ'ın sandık başındaki görüntüsünü, gazeteci Uğur Dündar kamuoyu ile paylaştı.
Dündar paylaşımına "Muazzez İlmiye Çığ, 108 yaşında ve vatan görevi için sandık başında... Peki ya sen?" notunu düştü.
Muazzez İlmiye Çığ, 108 yaşında ve vatan görevi için sandık başında...— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 28, 2023
Peki ya sen?.. pic.twitter.com/UOPBF4dmaK
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