Sünnet düğünü kabusa döndü: 60’tan fazla davetli hastanelik oldu

Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:28

Güncelleme: 27.10.2024 - 21:28

Yenimahalle Menderes Caddesi’nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan bazı yurttaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

60’tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.