Sünnet düğününde dağıtılan yemek hastanelik etti

Yayınlanma: 28.10.2024 - 08:20

Güncelleme: 28.10.2024 - 08:20

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında bir sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne katılan yaklaşık 300 kişi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi. Düğünün davetlilerinden bir kısmı, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gebze ve çevresindeki ilçelerde bulunan hastanelere başvurdu. Hastaların bir kısmı da evlerinde fenalaşarak ambulanslarla getirildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu 50’nin üzerinde kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.