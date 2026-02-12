Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sünnet edilen 27 günlük bebek hayatını kaybetti: Acılı baba isyan etti

12.02.2026 17:02:00
Haber Merkezi
İstanbul Fatih’te henüz 27 günlükken sünnet edilen ve ardından gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybeden Zahit bebeğin davasında skandallar bitmiyor. Adli Tıp raporunun "doktor hatalı" demesine karşın, soruşturma izni 1,5 yılda çıktı; ilk duruşma günü ise bebeğin ölümünden tam 3,5 yıl sonrasına verildi.

NTV'nin haberine göre olay, 15 Ekim 2022 tarihinde Fatih’teki özel bir muayenehanede yaşandı. Şahin ailesi, 27 günlük bebekleri Zahit’i sünnet ettirdi ancak operasyon sonrası durmayan kanama hayatı kabusa çevirdi. İddiaya göre aile defalarca doktora başvurmasına rağmen geçiştirildi. Son çare olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürülen minik Zahit, sünnetten yalnızca bir gün sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"DOKTOR SUÇLUDUR" RAPORU DOSYADA

Süreci takip eden İhtisas Kurulu raporu, yaşanan faciadaki tıbbi hatayı net bir şekilde ortaya koydu. Raporda, sünnet sonrası gelişen kanamanın hekim tarafından doğru yönetilmediği ve komplikasyonlara karşı gerekli müdahalenin zamanında yapılmadığı vurgulandı. Bu raporla birlikte doktor hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

BABANIN HAKLI İSYANI: "OĞLUMU ÖLÜME TERK ETTİ"

Sürecin yavaş işlemesine ve sanık doktorun hala faaliyetlerine devam etmesine tepki gösteren baba Fatih Şahin, yaptığı açıklamada dehşet anlarını anlattı:

"Müdahaleden 30 dakika sonra oğlumun kalbi durdu. Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için bizi başından savdığını düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti. Doktorun suçlu olduğu belgelerle sabitken hala çalışıyor olması vicdanları yaralıyor."

İLK DURUŞMA NİSAN’DA

Zahit bebeğin ölümüyle ilgili hukuk mücadelesinde ilk duruşma, trajediden 3,5 yıl sonra, önümüzdeki Nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek. Kamuoyu, ihmali raporla belgelenen doktorun alacağı cezayı ve sağlık sistemindeki denetim zafiyetlerinin akıbetini merakla bekliyor.

İlgili Konular: #bebek #sünnet